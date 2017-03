Plus d'infos sur le spectacle Stephane Guillon à La Souterraine

Certifié Conforme par : La Ligue des Droits de l'Homme, la Ligue des Champions, La Manif pour Tous, Le PS, les Frondeurs, les ex-UMP, les Républicains, Les Le Pen (tous !) NKM, BHL, PPDA, FOG, DSK, Le MLF, La CAF, Le FNLC, le CRIFF, La Sécu, Le Grand Orient de France, le Vatican, Les Prophètes, l'ONU, l'UNICEF, La SNCF, Handicap International, le Secours Populaire, le Droit de Ne Pas Mourir dans la Dignité, le DAL, la LICRA, la FIFA, le CSA, La Torah, Les Evangiles, le Coran, Twitter, Facebook, La Croix Rouge, Les Verts, les Bleus, le ministère de l'Education, le Siècle des Lumières, les Enseignants de Grec et Latin, Le Guide du Routard...

Stéphane Guillon revient sur scène pour nous faire partager ses doutes et ses angoisses et c'est tant mieux. L'humoriste s'était volontairement retiré de la scène le 6 mai 2012, jour de l'élection de Fran?ois Hollande, en distribuant des roses à son public de l'Olympia. Ses « jouets » privilégiés (Sarkozy et ses ministres) ayant perdu le pouvoir, il pensait avoir moins de grain à moudre et s'était alors tourné vers le théâtre sans imaginer que le nouveau locataire de l'Élysée et son gouvernement pourraient rapidement devenir une source inépuisable d'inspiration.

Date : mercredi 22 mars 2017

