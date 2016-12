Plus d'infos sur l'exposition Hotte du père Noël à Ahun

L'Office de Tourisme à Ahun pousse les murs du 1er décembre au 6 janvier, pour installer dans ses locaux des petites boutiques d'artisanat local. Tous les ingrédients sont réunis pour favoriser l'accueil hivernal des visiteurs : décoration, ambiance chaleureuse, diversité des exposants. Plus qu'un véritable marché, c'est l'atmosphère créée qui est recherchée. Ici, on vient regarder, on prend son temps, on n'est pas bousculé, il fait chaud, tout est beau ! Nous confectionnons vos paquets cadeaux gracieusement.

Office de Tourisme.

De 9h30 à12h et de 14h à 18h.

Entrée libre.

Site web : http://www.ahun-creuse-tourisme.fr/