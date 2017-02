Plus d'infos sur le concert Tchavolo Schmitt à La Souterraine

Lorsqu'à l'âge de 6 ans, sa mère lui montre les premiers accords sur une guitare, Tchavolo ne savait pas encore que sa vie serait ponctuée de si grandes rencontres. Il a 12 ans lorsque les manouches le reconnaissent comme musicien et l'invitent à se joindre à eux pour des concerts Porte de Montreuil. Par la suite, de nombreuses rencontres avec des membres de la famille Reinhardt seront fondatrices de sa carrière actuelle. À 20 ans, il rejoint le Hot Club da Sinti au sein duquel il fera ses armes en tant que musicien professionnel, il y côtoiera Wedeli Kohler et d'autres grands noms du Swing. Depuis, il est présent sur les grandes scènes du Jazz européen. En s'entourant de véritables virtuoses comme Claudius Dupont à la contrebasse, Sami Daussat à la guitare rythmique, Tchavolo donne une vraie dimension à sa singularité. Avec son nouvel album, il nous emporte sur les routes d'une musique vivifiante pleine de passion et surtout débordante d'un plaisir partagé.